Алаудинов: все больше пленных солдат ВСУ хотят получить гражданство РФ

Алаудинов подчеркнул, что все больше пленных хотят получить гражданство РФ.
Число военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшихся в плен и выразивших желание получить российское гражданство, постоянно растет. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«О гражданстве РФ просили пленные бойцы ВСУ. Некоторым верховный главнокомандующий удовлетворил ходатайство. Хочется сказать, что часть из них после получения гражданства России вступили в ряды Министерства обороны Российской Федерации и защищают сегодня в наших рядах Россию», — рассказал Алаудинов в интервью ТАСС.
По его словам, количество украинских военнослужащих, желающих получить российское гражданство, увеличивается ежедневно. Генерал-лейтенант предположил, что эта динамика сохранится и в будущем.
Ранее сообщалось, что родственники украинских военных за май 2025 года более 3,5 тысячи раз обратились к российским силовым структурам с желанием сдаться в плен. Уточняется, что за прошедший месяц с помощью силовиков удалось провести 24 случая сдачи в плен.