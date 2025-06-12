Алаудинов: все больше пленных солдат ВСУ хотят получить гражданство РФ

Ранее сообщалось, что родственники украинских военных за май 2025 года более 3,5 тысячи раз обратились к российским силовым структурам с желанием сдаться в плен. Уточняется, что за прошедший месяц с помощью силовиков удалось провести 24 случая сдачи в плен.