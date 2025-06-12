Российские военные выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР

«В самих Ступочках уже нет украинских боевиков, но в окрестностях еще есть и разрозненные отряды, и вполне боеспособные подразделения, которые пытаются не допустить продвижения наших войск по направлению Константиновки», — отметил Марочко. Его слова приводит ТАСС.