ВС РФ выбили ВСУ Ступочек под Донецком.
Российские военные подразделения вытеснили Вооруженные силы Украины из населенного пункта Ступочки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В самих Ступочках уже нет украинских боевиков, но в окрестностях еще есть и разрозненные отряды, и вполне боеспособные подразделения, которые пытаются не допустить продвижения наших войск по направлению Константиновки», — отметил Марочко. Его слова приводит ТАСС.
Он также пояснил, что обстановка вокруг Ступочек остается напряженной. Несмотря на это, инициатива в данном районе удерживается российскими силами.
Ранее, в мае 2025 года, российские войска уже активизировали наступление на харьковском и донецком направлениях, освободив ряд населенных пунктов, включая Строевку и Гнатовку. По данным Минобороны РФ, в ходе этих операций подразделения продвигались вперед, выбивая украинские формирования из укрепленных позиций и нанося удары по военной технике ВСУ.