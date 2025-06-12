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Российские военные выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР

Российские военные подразделения вытеснили Вооруженные силы Украины из населенного пункта Ступочки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Как создавалась новая Россия

ВС РФ выбили ВСУ Ступочек под Донецком.

Российские военные подразделения вытеснили Вооруженные силы Украины из населенного пункта Ступочки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В самих Ступочках уже нет украинских боевиков, но в окрестностях еще есть и разрозненные отряды, и вполне боеспособные подразделения, которые пытаются не допустить продвижения наших войск по направлению Константиновки», — отметил Марочко. Его слова приводит ТАСС.

Он также пояснил, что обстановка вокруг Ступочек остается напряженной. Несмотря на это, инициатива в данном районе удерживается российскими силами.

Ранее, в мае 2025 года, российские войска уже активизировали наступление на харьковском и донецком направлениях, освободив ряд населенных пунктов, включая Строевку и Гнатовку. По данным Минобороны РФ, в ходе этих операций подразделения продвигались вперед, выбивая украинские формирования из укрепленных позиций и нанося удары по военной технике ВСУ.