В российском регионе объявили ракетную опасность

На всей территории Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом оперативный штаб региона проинформировал в своем телеграм-канале.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — предупреждает оперштаб.
В то же время в Ивановской области ввели опасность атаки беспилотников, о чем предупредило правительство региона.
Ивановские власти указали, что система предупреждения атак приведена в действие, а спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.
Ранее сообщалось, что два московских аэропорта временно приостановили полеты.