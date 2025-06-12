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В российском регионе объявили ракетную опасность

На всей территории Курской области объявлена ракетная опасность.

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На всей территории Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом оперативный штаб региона проинформировал в своем телеграм-канале.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — предупреждает оперштаб.

В то же время в Ивановской области ввели опасность атаки беспилотников, о чем предупредило правительство региона.

Ивановские власти указали, что система предупреждения атак приведена в действие, а спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.

Ранее сообщалось, что два московских аэропорта временно приостановили полеты.