Около США неделю горит сухогруз с тремя тысячами автомобилей. Видео

Пожар на борту Morning Midas начался в кормовой части, где были размещены электромобили и гибридные автомобили. Огонь распространился на соседние палубы, что привело к значительным повреждениям конструкции судна и нарушению целостности корпуса. По данным специалистов, ситуация осложняется продолжающимся тлением отдельных участков груза, а также сохраняющимися экологическими рисками.