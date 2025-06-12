Около США неделю горит сухогруз с тремя тысячами автомобилей. Видео

Сухогруз уже неделю дрейфует в открытом океане.
Сухогруз Morning Midas, перевозящий порядка трех тысяч автомобилей, уже почти неделю остается без движения в Тихом океане у берегов Аляски. Об этом сообщает Береговая охрана США.
«Мы работаем в тесном сотрудничестве со специалистами судовладельца, чтобы обеспечить безопасность спасательной операции и минимизировать возможный ущерб», — говорится в официальном заявлении Береговой охраны США. По информации ведомства, специалисты продолжают работу по полной ликвидации очагов возгорания, а также по организации буксировки судна в безопасную акваторию.
На борту сухогруза находилось более трех тысяч автомобилей, из которых 70 — электрокары, 681 — гибриды. Предполагается, что именно они стали причиной возгорания.
Пожар на борту Morning Midas начался в кормовой части, где были размещены электромобили и гибридные автомобили. Огонь распространился на соседние палубы, что привело к значительным повреждениям конструкции судна и нарушению целостности корпуса. По данным специалистов, ситуация осложняется продолжающимся тлением отдельных участков груза, а также сохраняющимися экологическими рисками.
Видео представлено Береговой охраной США. Ролик был снят во время пожара на сухогрузе.