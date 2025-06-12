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ВСУ попытались атаковать гражданскую инфраструктуру Запорожской области

Силами ПВО были сбиты ударные беспилотники в районах Акимовки, Мелитополя и Токмака.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Украинские вооружённые силы предприняли попытки атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

По его словам, силами противовоздушной обороны были сбиты ударные беспилотники в районах Акимовки, Мелитополя и Токмака. Балицкий отметил, что системы ПВО продолжают работать в усиленном режиме для предотвращения дальнейших угроз.

Он также обратился к жителям области с просьбой сохранять спокойствие, не приближаться к окнам во время активной работы ПВО и воздерживаться от съёмки работы военных систем до окончательной стабилизации ситуации.

Ранее были опубликованы кадры удара БПЛА по позиции гаубицы ВСУ на шахтерском направлении.