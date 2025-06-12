Минстрой рассмотрит обучение участников СВО на строительных факультетах

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал о запуске правительственной программы по содействию трудоустройству участников и ветеранов СВО, а также по развитию их профессиональных навыков и получению новых специальностей. В рамках этой инициативы обсуждались меры поддержки, включая информирование о возможностях обучения и господдержке для желающих сменить профессию или открыть бизнес. Вопросы предоставления таких услуг находятся на контроле правительства и фонда «Защитники Отечества».