Минстрой рассмотрит обучение участников СВО на строительных факультетах

Участники СВО смогут поступить в вуз.
«В настоящее время планируется проработка вопроса по выделению квот для участников и ветеранов СВО на прохождение обучения по представленным образовательным программам дополнительного профессионального образования в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на безвозмездной основе», — сообщается в ответе Минстроя, передает ТАСС. Инициативу поддержали заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов и член того же комитета Илья Вольфсон.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал о запуске правительственной программы по содействию трудоустройству участников и ветеранов СВО, а также по развитию их профессиональных навыков и получению новых специальностей. В рамках этой инициативы обсуждались меры поддержки, включая информирование о возможностях обучения и господдержке для желающих сменить профессию или открыть бизнес. Вопросы предоставления таких услуг находятся на контроле правительства и фонда «Защитники Отечества».