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Минстрой рассмотрит обучение участников СВО на строительных факультетах

Минстрой России рассмотрит возможность выделения квот для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) на бесплатное обучение в строительных вузах по программам дополнительного профессионального образования. Об этом сообщается в ответе министерства на запрос от депутатов Госдумы.

Как создавалась новая Россия

Участники СВО смогут поступить в вуз.

Минстрой России рассмотрит возможность выделения квот для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) на бесплатное обучение в строительных вузах по программам дополнительного профессионального образования. Об этом сообщается в ответе министерства на запрос от депутатов Госдумы.

«В настоящее время планируется проработка вопроса по выделению квот для участников и ветеранов СВО на прохождение обучения по представленным образовательным программам дополнительного профессионального образования в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на безвозмездной основе», — сообщается в ответе Минстроя, передает ТАСС. Инициативу поддержали заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов и член того же комитета Илья Вольфсон.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал о запуске правительственной программы по содействию трудоустройству участников и ветеранов СВО, а также по развитию их профессиональных навыков и получению новых специальностей. В рамках этой инициативы обсуждались меры поддержки, включая информирование о возможностях обучения и господдержке для желающих сменить профессию или открыть бизнес. Вопросы предоставления таких услуг находятся на контроле правительства и фонда «Защитники Отечества».