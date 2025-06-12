Отец Илона Маска заподозрил Стармера в получении инструкций из США по управлению Британией

«Неприятно знать, что ваш премьер-министр или ваш президент на самом деле получает указания от кого-то еще. Это неприятно осознавать. Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он (Кир Стармер — прим. URA.RU) отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже получив инструкции о том, что он должен делать дальше. И это тревожит, это немного настораживает», — заявил Эррол Маск, передает РИА Новости.