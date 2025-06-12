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Отец Илона Маска заподозрил Стармера в получении инструкций из США по управлению Британией

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер получает указания по управлению страной от зарубежных источников. Такое мнение выразил отец предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск.

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Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер получает указания по управлению страной от зарубежных источников. Такое мнение выразил отец предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск.

«Неприятно знать, что ваш премьер-министр или ваш президент на самом деле получает указания от кого-то еще. Это неприятно осознавать. Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он (Кир Стармер — прим. URA.RU) отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже получив инструкции о том, что он должен делать дальше. И это тревожит, это немного настораживает», — заявил Эррол Маск, передает РИА Новости.

Ранее Эррол Маск уже высказывался о влиянии внешних сил на политиков, отмечая, что его сын Илон Маск столкнулся с серьезными трудностями во время работы с президентом США Дональдом Трампом. По словам Маска-старшего, предприниматель испытал посттравматическое стрессовое расстройство из-за давления и конфликтов, связанных с участием в политических процессах.