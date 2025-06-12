Израиль готовится к войне с Ираном

В то же время, по имеющейся информации CBS News, в Вашингтоне предполагают, что Иран способен осуществить ответную атаку на ряд американских объектов, расположенных на территории соседнего Ирака. По этой причине Соединенные Штаты ранее в среду рекомендовали ряду своих граждан покинуть данный регион. Представители израильских властей воздержались от комментариев относительно сообщений о вероятном начале операции, сообщают источники телеканала.