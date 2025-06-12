Израиль готовится к войне с Ираном

Израиль готовится к проведению военной операции на территории Ирана.
Израиль завершил все приготовления для проведения военной операции на территории Ирана. Об этом сообщает американский телеканал CBS News, ссылаясь на американские источники.
«Официальных лиц США проинформировали, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране», — говорится в публикации. Она размещена на сайте телеканала.
В то же время, по имеющейся информации CBS News, в Вашингтоне предполагают, что Иран способен осуществить ответную атаку на ряд американских объектов, расположенных на территории соседнего Ирака. По этой причине Соединенные Штаты ранее в среду рекомендовали ряду своих граждан покинуть данный регион. Представители израильских властей воздержались от комментариев относительно сообщений о вероятном начале операции, сообщают источники телеканала.
Ранее сообщалось, что армия Израиля может напасть на Иран уже через несколько дней. В связи с чем посольство США проводит эвакуацию дипломатов. А Великобритания выступила с предупреждением экипажам судов, которые проходят через Персидский залив.