Из загоревшегося жилого дома в Красногорске эвакуировали 50 человек

Пламя охватило площадь около 80 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Открытого огня на момент завершения тушения не оставалось. Огонь повредил как магазин, где возникло возгорание, так и квартиру этажом выше.
Из здания были выведены 50 человек, включая 15 несовершеннолетних. Никто из жильцов не пострадал. В операции участвовали 18 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины.
Ранее в Петергофе боец СВО стал свидетелем ночного пожара в частном доме. Пока хозяева спали и не подозревали об опасности, военнослужащий сумел разбудить всех жильцов и вывести их на улицу до того, как огонь охватил весь дом.