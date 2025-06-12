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Аэропорт Ярославля на время приостановил работу

На фоне угрозы атак беспилотников Украины в ярославском аэропорту Туношна ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Как создавалась новая Россия

В аэропорту Ярославля в целях безопасности на время запретили посадку и взлет самолетов.

На фоне угрозы атак беспилотников Украины в ярославском аэропорту Туношна ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ярославль», — передает Кореняко в telegram-канале «Представитель Росавиации». Ограничения введены в связи с ночными ударами ВСУ по регионам России.

Так, сегодня средства ПВО сбили 44 беспилотника. Из них в Белгородской области ликвидировали 38 дронов и еще четыре — в Брянской области. Кроме того, два беспилотника уничтожили над Крымом.