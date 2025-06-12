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В Иркутской области в ДТП с мини-трактором погибли люди

В Иркутской области шесть человек погибли в ДТП с самодельным мини-трактором.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости. Легковой автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с самодельным мини-трактором в Иркутской области, шесть человек погибли, сообщило ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

«В Аларском районе сотрудники полиции работают на месте ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Дорожный инцидент произошел в ночное время в районе 28-го километра автодороги Черемхово — Голуметь — Онот вблизи села Ныгда Аларского района», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил столкновение с самодельным транспортным средством, двигавшимся впереди в попутном направлении.

«В результате дорожно-транспортного происшествия на месте инцидента от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира мини-трактора, а в автомобиле скорой медицинской помощи скончался водитель легкового автомобиля», — подчеркнули в ГУ МВД.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», — добавляется в сообщении.