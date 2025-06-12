В Иркутской области в ДТП с мини-трактором погибли люди

«В Аларском районе сотрудники полиции работают на месте ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Дорожный инцидент произошел в ночное время в районе 28-го километра автодороги Черемхово — Голуметь — Онот вблизи села Ныгда Аларского района», — говорится в сообщении ведомства.