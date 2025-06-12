Bloomberg: ЕС накажет китайские банки за якобы помощь России

ЕС включит два банка в список организаций, которые якобы помогали России в обходе санкций.
Европейский союз выступил с инициативой ввести ограничительные меры в отношении двух банков из Китая, подозреваемых в якобы содействии России в обходе санкций, введенных ЕС. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе действующих торговых ограничений блока…» — передало агентство со ссылкой на документы. Там добавили, что банки включат в перечень финансовых организаций, которые якобы содействовали Москве, осуществляя обработку транзакций или предоставляя финансирование для торговых операций, направленных на обход санкций ЕС.
Также финансовым институтам, находящимся на территории ЕС, запретят осуществлять какие-либо операции с двумя региональными банковскими учреждениями, расположенными вблизи границы Китая и России. Представитель Европейской комиссии воздержался от комментариев по поводу предоставленных агентству документов.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готовит ответные шаги на санкции ЕС. Он отметил, что новые ограничения отрицательно сказываются на экономике Евросоюза: страны теряют прибыль, сталкиваются с ростом расходов, а в некоторых наблюдается замедление или спад экономики, передает «360.ru».