Bloomberg: ЕС накажет китайские банки за якобы помощь России

«Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе действующих торговых ограничений блока…» — передало агентство со ссылкой на документы. Там добавили, что банки включат в перечень финансовых организаций, которые якобы содействовали Москве, осуществляя обработку транзакций или предоставляя финансирование для торговых операций, направленных на обход санкций ЕС.