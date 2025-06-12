В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме

ВЛАДИВОСТОК, 12 июн — РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске на площади 60 квадратных метров, по предварительным данным, он произошел из-за замыкания электропроводки, возгорание ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.