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В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме

В Уссурийске из-за замыкания вспыхнул пожар в частном доме, двое погибли.

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Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 12 июн — РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске на площади 60 квадратных метров, по предварительным данным, он произошел из-за замыкания электропроводки, возгорание ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Ведомство сообщило, что пожар произошел в частном доме на улице Суворова в Уссурийске, он был ликвидирован на площади 60 квадратных метров.

«Огнеборцы в ходе тушения пожара обнаружили в доме тела погибших 54-летней женщины и 64-летнего мужчины… Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — говорится в сообщении.