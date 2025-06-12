Автовоз с тремя тысячами машин и электрокаров уже неделю горит в Тихом океане

Напомним, 5 июня в Тихом океане экипаж бросил горящее судно-автовоз под названием Morning Midas, перевозившее около 3000 автомобилей. Возгорание началось на восьмой день рейса из Китая в Мексику. Экипаж из 22 человек эвакуировался на спасательных шлюпках и был спасён проходящим мимо торговым судном. Власти и спасательные службы оценивают возможные экологические риски, учитывая масштаб пожара и груз.