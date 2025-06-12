На руднике Якутии обрушилась горная порода, под завалами остались люди

Под завалами на руднике, предварительно, остались два человека.
В Республике Саха (Якутия) в Оймяконском районе на руднике «Сарылах» произошло обрушение горной породы. Предварительно, в результате этого под завалами находятся два человека. Всего на руднике работало 25 человек, сообщили в региональном МЧС.
«В ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метра при производстве очистных работ, произошло обрушение горной породы. По предварительной информации под завалами находится два человека», — передает МЧС республики в telegram-канале.
К ликвидации последствий обрушения привлечен военизированный горноспасательный отряд из 17 специалистов и трех единиц техники. Отмечается, что признаков задымления или запыленности в районе места происшествия не обнаружено.
Ранее, 5 июня, обрушение горных пород произошло в Камчатском крае на руднике «Бараньевский», где добывают серебро и золото. В результате этого погиб один рабочий, о пострадавших не сообщалось.