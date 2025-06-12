Умер актер из «Охотников за приведениями 2» Харрис Юлин

«Харрис Юлин, ветеран театра и кино, скончался от остановки сердца в Нью-Йорке во вторник, 10 июня. Ему было 87 лет», — говорится в публикации People. Юлин родился в Лос-Анджелесе в 1937 году. В кино и сериалах начал активно сниматься в 70-ых. Актер наиболее известен по своим появлениям в фильмах «Лицо со шрамом» 1983 года, «Охотники за привидениями 2» 1989 года и «В поисках Ричарда» 1996 года.