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Умер актер из «Охотников за приведениями 2» Харрис Юлин

Американский актер Харрис Юлин, известный по картине «Охотники за привидениями 2», скончался от остановки сердца. Мужчина ушел из жизни на 88-ом году жизни. Об этом пишет журнал People, ссылаясь на представителя актера.

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Юлин известен по работе в таких фильмах, как «Лицо со шрамом» и «Охотники за привидениями 2».

Американский актер Харрис Юлин, известный по картине «Охотники за привидениями 2», скончался от остановки сердца. Мужчина ушел из жизни на 88-ом году жизни. Об этом пишет журнал People, ссылаясь на представителя актера.

«Харрис Юлин, ветеран театра и кино, скончался от остановки сердца в Нью-Йорке во вторник, 10 июня. Ему было 87 лет», — говорится в публикации People. Юлин родился в Лос-Анджелесе в 1937 году. В кино и сериалах начал активно сниматься в 70-ых. Актер наиболее известен по своим появлениям в фильмах «Лицо со шрамом» 1983 года, «Охотники за привидениями 2» 1989 года и «В поисках Ричарда» 1996 года.

Он также получил номинацию на премию «Эмми» в 1996 году за гостевую роль в комедии «Фрейзер» и номинацию на премию Гильдии киноактеров США 2019 года за роль в «Озарке». Прощание с артистом состоится позднее, отметил представитель актера.