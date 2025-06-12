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На руднике «Сарылах» в Якутии произошло обрушение, под завалами могут быть люди

В пресс-службе МЧС в четверг, 12 июня, сообщили об обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.

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В пресс-службе МЧС в четверг, 12 июня, сообщили об обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.

— Поступила информация об обрушении горной породы на руднике «Сарылах» Оймяконского района, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обрушение произошло на горизонте с отметкой 286 метров во время очистных работ. На момент происшествия на горизонте находилось 25 человек, предположительно, двое из них находятся под завалами. Задымленности и запыленности в руднике нет.

На месте происшествия работают спасатели ВГСО в составе 17 человек и три единицы техники. Информация уточняется.

Кроме того, 4 июня обрушение горной породы произошло в шахте на золотосеребряном руднике Бараньевский на Камчатке. Погиб один рабочий.