На руднике «Сарылах» в Якутии произошло обрушение, под завалами могут быть люди

В пресс-службе МЧС в четверг, 12 июня, сообщили об обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.
— Поступила информация об обрушении горной породы на руднике «Сарылах» Оймяконского района, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, обрушение произошло на горизонте с отметкой 286 метров во время очистных работ. На момент происшествия на горизонте находилось 25 человек, предположительно, двое из них находятся под завалами. Задымленности и запыленности в руднике нет.
На месте происшествия работают спасатели ВГСО в составе 17 человек и три единицы техники. Информация уточняется.
Кроме того, 4 июня обрушение горной породы произошло в шахте на золотосеребряном руднике Бараньевский на Камчатке. Погиб один рабочий.