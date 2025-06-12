В американском городе произошли столкновения между протестующими и полицией

Ранее сообщалось, что протестующие против миграционной политики президента США Дональда Трампа за два часа до наступления комендантского часа организовали марш по улицам города Лос-Анджелеса. Комендантский час в Лос-Анджелесе начнется, как и накануне, в 20:00 по местному времени (в 06:00 по московскому).