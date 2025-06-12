В американском городе произошли столкновения между протестующими и полицией

В Лос-Анджелесе в ходе марша протестующих по улицам города произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Примерно в 18:30 по местному времени (в 04:30 по московскому) стражи порядка начали оттеснять митингующих, которые вплотную приблизились к оцеплению. Сначала полиция применила против протестующих светошумовые гранаты, а затем в ход пошла кавалерия.
Под натиском сотрудников силовых структур протестующие отступили.
Ранее сообщалось, что протестующие против миграционной политики президента США Дональда Трампа за два часа до наступления комендантского часа организовали марш по улицам города Лос-Анджелеса. Комендантский час в Лос-Анджелесе начнется, как и накануне, в 20:00 по местному времени (в 06:00 по московскому).