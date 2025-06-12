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Двое горняков остаются под завалами после аварии на руднике в Якутии

В Оймяконском районе Якутии на руднике «Сарылах» зафиксировано обрушение породы на глубине 286 метров. Инцидент произошёл в момент проведения очистных работ в подземных выработках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

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Источник: Life.ru

На момент происшествия в шахте находились 25 горняков. По предварительным данным, двое из них не смогли выбраться и могут оставаться под завалами. Для проведения спасательных мероприятий привлечён специализированный горноспасательный отряд численностью 17 человек. Задействовано три единицы техники.

По информации оперативных служб, на аварийном участке отсутствуют задымление и запыление. Операция по извлечению возможных пострадавших продолжается. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее при обрушении горной породы в шахте золотосеребряного рудника на Камчатке погиб один рабочий. Порода рухнула на глубине около 700 метров (глубина шахты 740 метров). В момент обрушения один из проходчиков попал под обломки и скончался на месте.