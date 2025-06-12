На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы

Два человека, по предварительным данным, оказались под завалами в результате обрушения горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
«В ходе организованного взаимодействия установлено, что на горизонте с отметкой 286 м при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы», — уточнило подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Всего на этой отметке находились 25 человек. На месте инцидента работает военизированный горноспасательный отряд. В него вошли 17 сотрудников и три единицы техники. Отмечается, что задымленность и запыленность в руднике не зафиксированы.
Напомним, 5 июня на руднике «Бараньевский» в Быстринском районе Камчатского края произошло обрушение породы, жертвой которого стал один проходчик. Тело погибшего было извлечено на поверхность.