Савченко насильно мобилизовали в Одессе.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Савченко сдался в плен, так как не был готов открывать огонь по российским военным. Об этом сообщил сам военнопленный.
«Так как я русский, я не мог стрелять в соотечественников», — рассказал Савченко. Его слова передает ТАСС. Пленный принял решение как можно быстрее перейти на сторону «своих братьев».
Как утверждает Савченко, его насильно мобилизовали на одной из улиц Одессы. После этого мужчина прошел краткосрочную подготовку и незамедлительно был отправлен на линию фронта.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что количество украинских военных, сдающихся в плен и желающих получить гражданство РФ, увеличивается. По его словам, по некоторым обращениям президент России Владимир Путин уже предоставил гражданство, предает «Национальная служба новостей».