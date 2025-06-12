В Бурабае водитель сбил пешеходов у отеля: один из пострадавших скончался

Полиция Акмолинской области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, особенно вблизи туристических зон и населённых пунктов. Водителям следует снижать скорость в местах скопления пешеходов, а пешеходам — выбирать безопасные маршруты, использовать световозвращающие элементы в темное время суток и соблюдать бдительность. Родителям также напоминается о важности регулярного обучения детей правилам дорожной безопасности на личном примере.