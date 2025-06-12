Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли удар дроном по легковушке в Белгородской области, есть пострадавший

В результате атаки украинского дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

«FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

Гладков отметил, что у пострадавшего автомобиля из-за атаки дрона повреждён кузов и выбиты стёкла.

Ранее стало известно о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область. За три вечерних часа над регионом уничтожили 38 БПЛА.