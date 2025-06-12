ВСУ нанесли удар дроном по легковушке в Белгородской области, есть пострадавший

«FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.