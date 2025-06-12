Китайский самолет-амфибия поступил в серийное производство

Ранее на фоне обострения торговых отношений с США китайские власти рекомендовали авиакомпаниям страны воздерживаться от заказов самолетов у американских производителей, в частности у Boeing. Китай ведет переговоры о возможной закупке самолетов у европейского Airbus, а также развивает собственное авиастроение.