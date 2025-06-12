Китайский самолет-амфибия поступил в серийное производство

AG600 может использоваться при тушении пожаров (архивное фото).
Китай начал серийное производство крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600, созданного отечественными инженерами. Об этом сообщили в Китайской корпорации авиационной промышленности.
«Разработанный в Китае крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 получил “зеленый свет” для массового производства. В среду Управление гражданской авиации Китая (CAAC) сертифицировало самолет», — написало китайское издание South China Morning Post, ссылаясь на сообщение корпорации.
AG600 является одним из трех крупнейших самолетов, спроектированных в Китае. Согласно сведениям агентства «Синьхуа», длина самолета составляет 38,9 метра, высота достигает 11,7 метра, а размах крыльев — 38,8 метра. Максимальная взлетная масса воздушного судна равна 60 тоннам, а наибольшая практическая дальность полета достигает 4,5 тысячи километров. Кроме того, AG600 способен транспортировать до 12 тонн воды для ликвидации очагов возгорания.
Ранее на фоне обострения торговых отношений с США китайские власти рекомендовали авиакомпаниям страны воздерживаться от заказов самолетов у американских производителей, в частности у Boeing. Китай ведет переговоры о возможной закупке самолетов у европейского Airbus, а также развивает собственное авиастроение.