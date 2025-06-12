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Мужчина ранен в результате атаки БПЛА по автомобилю в Белгородской области

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате удара получил ранение мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

По информации главы региона, мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Для продолжения лечения мужчину переведут в горбольницу № 2 в Белгороде.

Ударом БПЛА у автомобиля выбило стекла, поврежден кузов.

С 21:00 11 июня до 00:00 мск 12 июня дежурные средства ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА самолетного типа. 38 из них — над территорией Белгородской области. Гладков сообщал о том, что под удар попали семь населенных пунктов области.