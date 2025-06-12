Мужчина ранен в результате атаки БПЛА по автомобилю в Белгородской области

С 21:00 11 июня до 00:00 мск 12 июня дежурные средства ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА самолетного типа. 38 из них — над территорией Белгородской области. Гладков сообщал о том, что под удар попали семь населенных пунктов области.