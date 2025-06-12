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Автопарк обеспечит всю жизнь девочки, потерявшей ноги в ДТП с автобусом

Автопарк Астаны пообещал пожизненно обеспечивать девочку, потерявшую ноги в ДТП с автобусом, передает BAQ.KZ.

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Источник: Instagram/help.aluabeken

Столичный автопарк № 1 заявил о намерении взять на себя пожизненные обязательства по обеспечению достойного уровня жизни для семилетней Алуа и всей её семьи.

Об этом рассказали родственники пострадавшей на странице сбора помощи в соцсетях. По их словам, 11 июня у них состоялся сложный и важный разговор с председателем правления автопарка № 1 Мадияром Тукпатовым.

Не снимая с себя ответственности за произошедшее, руководитель автопарка гарантировал, что все расходы по обеспечению достойной жизни Алуа и всех остальных четверых детей Махаббат автопарк № 1 возьмет на себя — пожизненно.

говорится в сообщении

Семья девочки привлекла юристов и экономистов для расчета всех необходимых расходов с учетом инфляции. После завершения расчетов будет подписан официальный договор, по которому автопарк начнет выплаты.

Родные Алуа поблагодарили всех казахстанцев, оказавших им поддержку:

Мы благодарим каждого, кто молился за Алуа, кто делился нашей болью, кто помог словом или делом. Благодаря вам мы чувствуем, что не одни.

Ожидается, что договор между семьей и автопарком будет заключен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что семилетней Алуе Бекен, пострадавшей в ДТП с автобусом в Астане, будет полагаться государственное пособие.

Напомним, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

Автобусный парк № 1 ранее сообщал, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного. Его водворили в ИВС.

Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.