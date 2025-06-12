В Красноярском крае из-за разлива топлива на Енисее ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за разлива топлива ввели на территории города Лесосибирска в Красноярском крае. Также он действует в Енисейском и Казачинском районах края.
«На территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня», — написал в своем телеграм-канале глава Казачинского района Юрий Озерских.
Он уточнил, что режим ЧС ввели с целью обеспечения эффективного взаимодействия всех служб и ведомств, занимающихся устранением последствий разлива топлива в реку Енисей.
Озерских заявил, что в работах по ликвидации последствий разлива задействованы почти 130 человек и 40 единиц техники. Также специалисты провели мониторинг состояния акватория Енисея — сообщений о массовой гибели рыб и птиц пока нет.
Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора вскоре проведет оценку ущерба, нанесенного природе разливом топлива.
Напомним, разлив топлива в Енисей произошел 8 июня. В Казачинском районе теплоход, буксировавший две баржи, получил пробоину. Специалисты зафиксировали первоначально утечку 10−15 тонн топлива, но позднее объем вырос до 30 тонн. Уровень нефтепродуктов в воде превышает допустимые нормы от 14 до 40 раз.