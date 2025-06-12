Якубовский назвал животных, которых запретят содержать дома с 1 сентября

Запрет на содержание дома львов, тигров, волков, гиен, пингвинов, страусов и филинов вводится в России с 1 сентября, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.
Он напомнил, что соответствующие нормы прописаны в постановлении российского правительства. Всего в документ включён 121 вид животных.
«Под запрет попали крупные хищники — львы, тигры, гиены и волки, ядовитые змеи — кобры, мамбы, хищные птицы — филины, ястребы, морские млекопитающие — дельфины, тюлени, а также большинство видов приматов», — сказал парламентарий, которого цитирует РИА Новости.
Требование также коснётся журавлей, пеликанов, фламинго, жирафов, бегемотов, скорпионов, крокодилов и черепах, в частности, каймановых, с размером карапакса более 30 см. Якубовский уточнил, что запрет не затронет обезьян вида магот.
Он напомнил, что за неисполнение этих правил грозит административная ответственность. Физических лиц, нарушивших запрет, ждёт штраф до 3 тыс. рублей, должностных лиц — до 15 тыс. рублей, для юрлиц — до 30 тыс. рублей.
При этом, если животное признано редким и охраняемым видом, существует вероятность привлечения к уголовной ответственности, включая лишение свободы на срок до 4 лет. В случаях, если животное причинило вред жизни, здоровью или имуществу, то гражданам, которые держат их дома, грозит штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлицам — от 100 до 200 тыс. рублей.
Напомним, в марте первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил о необходимости утвердить на законодательном уровне положение о конфискации домашних животных у недобросовестных владельцев.