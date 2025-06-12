Якубовский назвал животных, которых запретят содержать дома с 1 сентября

При этом, если животное признано редким и охраняемым видом, существует вероятность привлечения к уголовной ответственности, включая лишение свободы на срок до 4 лет. В случаях, если животное причинило вред жизни, здоровью или имуществу, то гражданам, которые держат их дома, грозит штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлицам — от 100 до 200 тыс. рублей.