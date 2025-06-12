В Южно-Сахалинске загорелась промбаза. Видео

«Огнеборцы прибыли к месту происшествия через шесть минут. Горела автомастерская. В 13:10 огонь на 170 квадратах был локализован», — передает региональное МЧС в telegram-канале. Отмечается, что в тушении возгорания были задействованы 17 специалистов и шесть единиц техники МЧС России.