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В Южно-Сахалинске загорелась промбаза. Видео

В Южно-Сахалинске загорелась промышленная база, где находится автомастерская. Об этом сообщили представители МЧС региона, предварительного отметив, что пострадавших и жертв не зафиксировано.

Как создавалась новая Россия

В Южно-Сахалинске локализовали пожар, пострадавших нет, заявили в МЧС.

В Южно-Сахалинске загорелась промышленная база, где находится автомастерская. Об этом сообщили представители МЧС региона, предварительного отметив, что пострадавших и жертв не зафиксировано.

«Огнеборцы прибыли к месту происшествия через шесть минут. Горела автомастерская. В 13:10 огонь на 170 квадратах был локализован», — передает региональное МЧС в telegram-канале. Отмечается, что в тушении возгорания были задействованы 17 специалистов и шесть единиц техники МЧС России.