В Челябинской области уничтожили около 100 «одноруких бандитов»

«Ранее в суды следственными органами были направлены материалы по 34 уголовным делам об участии в незаконной игорной деятельности, фигурантами которых стали 70 человек. Приговорами судов злоумышленники привлечены к ответственности, а оборудование обращено в собственность государства и подлежало уничтожению», — отметили в полиции.