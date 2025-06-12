Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области уничтожили около 100 «одноруких бандитов»

В Челябинской области уничтожили около 100 «одноруких бандитов», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как создавалась новая Россия

Все игровые автоматы являлись вещественными доказательствами по уголовным делам о незаконной организации и проведении азартных игр.

Аппараты были изъяты оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.

«Ранее в суды следственными органами были направлены материалы по 34 уголовным делам об участии в незаконной игорной деятельности, фигурантами которых стали 70 человек. Приговорами судов злоумышленники привлечены к ответственности, а оборудование обращено в собственность государства и подлежало уничтожению», — отметили в полиции.

Аппараты свезли на территорию полигона твердых бытовых отходов в Сосновском районе и уничтожили с помощью тяжелой техники.