В Челябинской области уничтожили около 100 «одноруких бандитов»

Все игровые автоматы являлись вещественными доказательствами по уголовным делам о незаконной организации и проведении азартных игр.
Аппараты были изъяты оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.
«Ранее в суды следственными органами были направлены материалы по 34 уголовным делам об участии в незаконной игорной деятельности, фигурантами которых стали 70 человек. Приговорами судов злоумышленники привлечены к ответственности, а оборудование обращено в собственность государства и подлежало уничтожению», — отметили в полиции.
Аппараты свезли на территорию полигона твердых бытовых отходов в Сосновском районе и уничтожили с помощью тяжелой техники.