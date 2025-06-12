В Якутии на руднике из-под завалов горной породы извлекли рабочего

Как ранее сообщили в ГУ МЧС, произошло обрушение горной породы при производстве очистных работ на руднике «Сарылах» Оймяконского района Якутии. Всего на горизонте находились 25 человек, под завалами оказались два человека. На месте происшествия был задействован военизированный горноспасательный отряд. Задымленности, запыленности в руднике не было.