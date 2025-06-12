В Якутии на руднике из-под завалов горной породы извлекли рабочего

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
«По уточненной информации, работа рудника приостановлена для выявления причины происшествия. Из-под завала извлечен пострадавший мужчина, он госпитализирован в ЦРБ поселка Усть-Нера Оймяконского района, состояние удовлетворительное, — говорится в сообщении. — Тело второго мужчины обнаружено и извлечено из-под завалов без признаков жизни».
Как ранее сообщили в ГУ МЧС, произошло обрушение горной породы при производстве очистных работ на руднике «Сарылах» Оймяконского района Якутии. Всего на горизонте находились 25 человек, под завалами оказались два человека. На месте происшествия был задействован военизированный горноспасательный отряд. Задымленности, запыленности в руднике не было.