Труп мужчины достали из-под завала в Якутии

Из-под завалов на руднике достали труп одного из работников.
В Республике Саха (Якутия) на руднике «Сарылах» Оймяконского района после обрушения горной породы из-под завалов достали труп мужчины. Еще один работник, находившийся под завалами, госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в региональном МЧС.
«К сожалению, тело второго мужчины обнаружено и извлечено из-под завалов без признаков жизни», — говорится в сообщении министерства. Еще одного мужчину, спасенного из-под завалов, медики увезли в ЦРБ поселка Усть-Нера.
Сейчас работа рудника приостановлена, специалисты будут выяснять причины произошедшего. Также к месту уже выехала следственно-оперативная группа. Кроме того, для устранения последствий обрушения горной породы направлены 17 специалистов военизированного горноспасательного отряда и три единицы спецтехники.