Труп мужчины достали из-под завала в Якутии

Сейчас работа рудника приостановлена, специалисты будут выяснять причины произошедшего. Также к месту уже выехала следственно-оперативная группа. Кроме того, для устранения последствий обрушения горной породы направлены 17 специалистов военизированного горноспасательного отряда и три единицы спецтехники.