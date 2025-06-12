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Несколько рейсов из Новосибирска в Китай задержали из-за тайфуна

Аэропорт в городе Санья закрыт.

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Источник: Комсомольская правда

Несколько рейсов между Новосибирском и Китаем были отложены в связи с тайфуном. Об этом сообщила компания «Аэрофлот».

— В связи неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун «VUTIP»), Аэрофлот вносит вынужденные изменения в расписание рейсов 12—16 июня, — сообщается в телеграмм-канале авиакомпании.

Так, задержан будет рейс Новосибирск-Санья, который должен был состояться 12 июня, а также рейсы Санья-Новосибирск и Новосибирск-Санья, которые должны были лететь 15 июня.

Ависообщение с Китаем также будет отложено в Москве, Владивостоке, Хабаровске, Уфе, Казани и Красноярске.