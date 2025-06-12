Несколько рейсов из Новосибирска в Китай задержали из-за тайфуна

Несколько рейсов между Новосибирском и Китаем были отложены в связи с тайфуном. Об этом сообщила компания «Аэрофлот».
— В связи неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун «VUTIP»), Аэрофлот вносит вынужденные изменения в расписание рейсов
Так, задержан будет рейс Новосибирск-Санья, который должен был состояться 12 июня, а также рейсы Санья-Новосибирск и Новосибирск-Санья, которые должны были лететь 15 июня.
Ависообщение с Китаем также будет отложено в Москве, Владивостоке, Хабаровске, Уфе, Казани и Красноярске.