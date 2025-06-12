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Тело обнаружено на месте крупного пожара в Алматы

Алматы. 12 июня. КазТАГ — Тело было обнаружено на месте крупного пожара в Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

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Источник: Пресс-служба ДЧС Алматы

«Принятыми оперативными мерами в 00:55 по пожару — локализация. В ходе тушения пожара найдено тело», — говорится в сообщении.

Пожар повышенного ранга произошел в ночь на 12 июня в Турксибском районе. По уточненным данным ДЧС, огонь охватил два жилых дома барачного типа, баню и хозяйственные постройки — всего более 500 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило около полуночи. При следовании к месту происшествия одна из пожарных автоцистерн съехала с дороги и легла на бок. Пострадавших нет. Машину оперативно подняли, техническое состояние — в норме.

На месте был развернут оперативный штаб, работает несколько участков тушения. Привлечено более 50 человек личного состава и 15 единиц техники.

По данным ДЧС, в процессе ликвидации возгорания произошел взрыв газового баллона. Никто из сотрудников не пострадал — техника безопасности была соблюдена.