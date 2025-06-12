Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горняк погиб под завалами обрушившегося рудника в Якутии, ещё одного спасли

На руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии завершилась спасательная операция после обрушения породы. В результате инцидента один горняк был извлечён из-под завала, а второй — обнаружен мёртвым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Саха (Якутия).

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

«Из-под завала извлечён пострадавший мужчина, он госпитализирован в ЦРБ п. Усть-Нера Оймяконского района, состояние удовлетворительное. К сожалению, тело второго мужчины обнаружено и извлечено из-под завалов без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Работа рудника временно приостановлена для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии обрушилась порода на глубине 286 метров. Инцидент произошёл во время проведения очистных работ в подземных выработках. На момент происшествия в шахте находились 25 горняков.