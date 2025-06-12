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В Красноярском крае из-за разлива топлива на Енисее введён режим ЧС

В Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня из-за аварийного разлива топлива с буксира на реке Енисей. Соответствующее заявление опубликовал глава Казачинского района Юрий Озерских.

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Источник: Life.ru

Место разлива топлива на Енисее. Видео © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По его словам, режим ЧС необходим для координации работы всех задействованных служб и ведомств, занятых устранением последствий инцидента. В ликвидационных мероприятиях принимают участие 126 специалистов и задействовано 40 единиц техники.

Состояние аварийной зоны контролируется, работы по очистке водоёма продолжаются без перерывов. За прошедшие сутки с места разлива откачано около двух кубометров жидкости с содержанием нефтепродуктов.

Для локализации загрязнения применены четыре рубежа боновых заграждений. Первый расположен непосредственно в зоне аварии, второй — на 2,5 километра ниже по течению, где организованы три линии бонов. Дополнительные заграждения установлены в населённых пунктах Курбатова и Широкий Лог.

При этом обработано сорбентами порядка 4,8 тысячи метров береговой линии и 3,6 тысячи квадратных метров водной поверхности. Для задержания нефтесодержащих веществ применено 270 метров сорбирующих бонов.

Ранее разлив нефти произошёл в акватории Баренцева моря. Владелец пришвартовал судно в неположенном месте, в результате чего произошло подтопление. Специалисты Роспотребнадзора должны были провести анализ воды на месте происшествия.