В Красноярском крае из-за разлива топлива на Енисее введён режим ЧС

Для локализации загрязнения применены четыре рубежа боновых заграждений. Первый расположен непосредственно в зоне аварии, второй — на 2,5 километра ниже по течению, где организованы три линии бонов. Дополнительные заграждения установлены в населённых пунктах Курбатова и Широкий Лог.