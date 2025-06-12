Труп мужчины извлекли из-под завалов после обрушения на руднике в Якутии

В результате обрушения горных пород на руднике в Якутии погиб один человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС России.
Ранее ГУ МЧС по региону информировало об обрушении на руднике «Сарылах». Позже пресс-служба регионального МЧС уточнила, что инцидент произошел на руднике АО «Сарылах-Сурьма».
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что работа рудника временно прекращена для выяснения обстоятельств случившегося. Из-под завала извлекли мужчину, которого госпитализировали в центральную районную больницу поселка Усть-Нера Оймяконского района, его состояние оценивается как стабильное.
«К сожалению, тело второго мужчины обнаружено и извлечено из-под завалов без признаков жизни», — говорится в заявлении регионального ГУ МЧС РФ.
АО «Сарылах-Сурьма» — входит в состав группы компаний «ГеоПроМайнинг» — является уникальным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. Рудник «Сарылах» расположен в 65 км от поселка Усть-Нера, административного центра Оймяконского района. Разработка сурьмяного месторождения ведется с 1972 года.
Напомним, 5 июня на руднике «Бараньевский» в Быстринском районе Камчатского края произошло обрушение породы, жертвой которого стал один проходчик.