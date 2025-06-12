В Якутии на руднике при обрушении горной породы погиб человек

На руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы, в результате которого один горняк погиб, а другой получил травмы. По данным регионального управления МЧС, пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ЧП произошло в ночное время. Первоначально сообщалось, что под завалами могут находиться два человека. В момент происшествия на руднике работали 25 сотрудников. Спасатели оперативно прибыли на место с техникой, угрозы задымления или запыления не зафиксировано.
Работа предприятия временно приостановлена, к расследованию инцидента приступили правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в ДТП с трактором в Иркутской области.