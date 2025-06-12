23-летний житель Приангарья получил срок за избиение сожительницы

Эхирит-Булагатский районный суд вынес приговор 23-летнему местному жителю. Он признан виновным в нанесении побоев своей сожительнице, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, установлено, что вечером 4 апреля подсудимый поссорился с девушкой в квартире знакомых в поселке Усть-Ордынский. В ходе конфликта он толкнул потерпевшую и ударил ее не менее двух раз.
Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за побои, поэтому правоохранители инициировали уголовное преследование. С учетом мнения прокурора суд отменил ранее назначенный условный срок по другому уголовному делу и приговорил его к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее агентство сообщало, что Аларский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя. Его признали виновным в нанесении побоев супруге и оштрафовали.