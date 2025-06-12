23-летний житель Приангарья получил срок за избиение сожительницы

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, установлено, что вечером 4 апреля подсудимый поссорился с девушкой в квартире знакомых в поселке Усть-Ордынский. В ходе конфликта он толкнул потерпевшую и ударил ее не менее двух раз.