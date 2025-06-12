Госсекретарь США обратился к гражданам России в честь праздника

Рубио подчеркнул, что США продолжают оказывать поддержку народу России в его стремлении к лучшему будущему. Кроме того, он выразил уверенность в том, что урегулирование ситуации с Украиной будет способствовать развитию сотрудничества между США и Россией на взаимовыгодной основе.