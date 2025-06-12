Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь США обратился к гражданам России в честь праздника

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России, отметив, что Соединенные Штаты сохраняют приверженность развитию конструктивного диалога с Россией. Об этом сообщается в заявлении американского госдепа.

Как создавалась новая Россия

Рубио выразил надежду на то, что мир между РФ и Украиной будет способствовать улучшению российско-американских отношений.

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России, отметив, что Соединенные Штаты сохраняют приверженность развитию конструктивного диалога с Россией. Об этом сообщается в заявлении американского госдепа.

«От имени американского народа хочу поздравить россиян с Днем России. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной», — завил Рубио. Его поздравление опубликовано на сайте госдепа США.

Рубио подчеркнул, что США продолжают оказывать поддержку народу России в его стремлении к лучшему будущему. Кроме того, он выразил уверенность в том, что урегулирование ситуации с Украиной будет способствовать развитию сотрудничества между США и Россией на взаимовыгодной основе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю празднования Дня России. В своем обращении он пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу России — мира, стабильности и процветания.