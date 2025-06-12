Российские туристы застряли на китайском острове

По сообщениям туристов, в настоящее время на курортах острова отмечаются порывистый ветер и дождь. Местные органы власти ввели четвертый, повышенный уровень экстренного реагирования. Пляжи на курорте временно закрыты, на их территории организовано дежурство сотрудников службы безопасности, которые препятствуют проходу отдыхающих к воде.