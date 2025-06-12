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Российские туристы застряли на китайском острове

Из-за мощного тайфуна российские туристы, находящиеся на острове Хайнань (Китай), оказались заперты на курорте. Люди не могут вылететь в Россию. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Как создавалась новая Россия

Из-за непогоды российские туристы не могут улететь обратно в Россию.

Из-за мощного тайфуна российские туристы, находящиеся на острове Хайнань (Китай), оказались заперты на курорте. Люди не могут вылететь в Россию. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Из-за непогоды аэропорт в Санье (город на юге острова Хайнань — прим. URA.RU) закрыт на несколько дней. Все рейсы перенесены», — пишет Shot.

По сообщениям туристов, в настоящее время на курортах острова отмечаются порывистый ветер и дождь. Местные органы власти ввели четвертый, повышенный уровень экстренного реагирования. Пляжи на курорте временно закрыты, на их территории организовано дежурство сотрудников службы безопасности, которые препятствуют проходу отдыхающих к воде.

По данным синоптиков, тайфун подошел к берегам острова Хайнань 12 июня. Вскоре тропический атмосферный вихрь двинется на северо-восток. По прогнозам метеорологов, к 15 июня он может дойти до берегов Приморского края, передает RT.