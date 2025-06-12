Хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на крупнейшего провайдера в Красноярске

В ночь с 11 на 12 июня крупнейший провайдер в Красноярске «Орион телеком» подвергся масштабной DDoS-атаке. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
— Из-за перегрузки временно недоступны ключевые сервисы, в том числе интернет-доступ. Наши технические специалисты круглосуточно работают над отражением атаки и восстановлением стабильной работы, — уточнили в там.
В «Орион телекоме» также подчеркнули, что их сотрудники в режиме реального времени мониторят атакующий трафик и применяют меры киберзащиты.
— Ведется пошаговое восстановление нормальной работы сети, — подытожили в Telegram-канале компании.
6 июня орагнизация «Российские железные дороги» также заявила о DDoS-атаке, из-за которой были временно недоступны официальный сайт и мобильное приложение.
26 марта масштабная хакерская атака была совершена и на систему быстрых платежей (СБП). Пользователи жаловались на невозможность перевести деньги.
Ранее компания «Лукойл» также стала жертвой мощной хакерской атаки. Сотрудникам компании понадобилось срочно было отключать рабочие компьютеры от сети и немедленно выходить из системы, если они уже ввели свои логины и пароли.