В Якутии под завалами обрушившегося рудника погиб горняк, еще один спасен

На руднике «Сарылах» Оймяконского района Якутии при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы. В момент ЧП на горизонте было 25 человек, а двое оказались под завалами. Один горняк, извлеченный из-под завалов уже не подавал признаков жизни, второго удалось спасти, в настоящее время он госпитализирован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.