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В Якутии под завалами обрушившегося рудника погиб горняк, еще один спасен

В Якутии произошло обрушение шахты, один горняк погиб.

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На руднике «Сарылах» Оймяконского района Якутии при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы. В момент ЧП на горизонте было 25 человек, а двое оказались под завалами. Один горняк, извлеченный из-под завалов уже не подавал признаков жизни, второго удалось спасти, в настоящее время он госпитализирован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сейчас, отметили в ведомстве, работа рудника приостановлена для выявления причин ЧП. Отмечается, что при поисково-спасательных работах задымленности и запыленности в руднике не было.

7 октября прошлого года произошло обрушение на угольной шахте «Восточная Денисовская». Тогда под завалами оказались пятеро человек. Четверо горнорабочих смогли выбраться своими силами, один получил травмы, несовместимые с жизнью.

В 2021 году три горняка погибли под завалами, которые образовались после выброса метана на кузбасской шахте имени Тихова. В этот момент в шахте находились 44 человека. При спасательных работах 41 горняка удалось поднять, трое — погибли.