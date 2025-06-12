Психолог Киркорова и Рудковской задолжала по налогам 470 млн рублей

Один из клиентов Тлиашиновой — Филипп Киркоров.
Психолог, работающая с российским певцом Филиппом Киркоровым и продюсером Яной Рудковской, Инна Тлиашинова, задолжала налоговой 470 миллионов рублей. Она заочно арестована. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Обвиняемая Тлиашинова имеет налоговую задолженность перед ФНС в размере 469 млн 477 тыс. 988 ₽», — передал ТАСС сообщение правоохранителей. В профиле Тлиашиновой указано, что она является психологом Киркорова, Рудковская, телеведущей Леры Кудрявцевой, певицы Любови Успенской, исполнительницы Ани Лорак и актрисы Марины Федункив.
Тверской районный суд Москвы 6 июня заочно арестовал психолога, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов, и объявил ее в международный розыск. Суд установил меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции, передает RT.