Психолог Киркорова и Рудковской задолжала по налогам 470 млн рублей

Тверской районный суд Москвы 6 июня заочно арестовал психолога, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов, и объявил ее в международный розыск. Суд установил меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции, передает RT.