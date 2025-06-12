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Российские системы ПВО за ночь сбили 52 украинских БПЛА над четырьмя регионами

Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 52 украинских беспилотных летательных аппарата, атаковавших несколько регионов страны.

Как создавалась новая Россия

Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 52 украинских беспилотных летательных аппарата, атаковавших несколько регионов страны. Согласно данным Минобороны РФ, воздушные цели были уничтожены в период с 21:00 11 июня до 04:10 12 июня.

Большая часть дронов — 41 единица — нейтрализована над Белгородской областью. Еще шесть БПЛА перехвачены в небе над Брянской областью, три над Московским регионом и два над территорией Республики Крым.

Напомним, что силы противовоздушной обороны России за три часа отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 44 украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что новобранцев ВСУ бросили в бой под видом учебного занятия.