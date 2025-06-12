Заочно арестованная бизнес-тренер Тлиашинова задолжала налоговой 470 млн рублей

Примечательно, что сумма задолженности увеличилась по сравнению с ранее озвученными данными. Если в первых сообщениях фигурировала сумма 431 млн рублей (с учетом штрафов), то теперь речь идет о почти 470 млн рублей основного долга. В правоохранительных органах не уточнили, связано ли это расхождение с начислением новых штрафных санкций.