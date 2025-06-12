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Заочно арестованная бизнес-тренер Тлиашинова задолжала налоговой 470 млн рублей

Бизнес-тренер Тлиашинова накопила 470 млн долга перед ФНС.

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Источник: Комсомольская правда

Заочно арестованная бизнес-тренер Инна Тлиашинова имеет налоговую задолженность в размере 469,5 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные источника в силовых структурах.

«Обвиняемая Тлиашинова имеет налоговую задолженность перед ФНС в размере 469 млн 477 тыс. 988 рублей», — говорится в сообщении.

Примечательно, что сумма задолженности увеличилась по сравнению с ранее озвученными данными. Если в первых сообщениях фигурировала сумма 431 млн рублей (с учетом штрафов), то теперь речь идет о почти 470 млн рублей основного долга. В правоохранительных органах не уточнили, связано ли это расхождение с начислением новых штрафных санкций.

Напомним, 6 июня Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест Тлиашиновой по обвинению в систематическом уклонении от уплаты налогов в период с 2020 по 2022 год. В настоящее время предпринимательница объявлена в международный розыск.