Заочно арестованная бизнес-тренер Тлиашинова задолжала налоговой 470 млн рублей

Заочно арестованная бизнес-тренер Инна Тлиашинова имеет налоговую задолженность в размере 469,5 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные источника в силовых структурах.
«Обвиняемая Тлиашинова имеет налоговую задолженность перед ФНС в размере 469 млн 477 тыс. 988 рублей», — говорится в сообщении.
Примечательно, что сумма задолженности увеличилась по сравнению с ранее озвученными данными. Если в первых сообщениях фигурировала сумма 431 млн рублей (с учетом штрафов), то теперь речь идет о почти 470 млн рублей основного долга. В правоохранительных органах не уточнили, связано ли это расхождение с начислением новых штрафных санкций.
Напомним, 6 июня Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест Тлиашиновой по обвинению в систематическом уклонении от уплаты налогов в период с 2020 по 2022 год. В настоящее время предпринимательница объявлена в международный розыск.