На юге Москвы зафиксировали вспышку кори

По данным медиков, большинство заболевших не имели прививки.
Врачи предупредили, что болезнь особенно тяжело переносят взрослые — у них чаще развиваются осложнения. Врачи призвали пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и окружающих.
За неделю до этого единичный случай заражения корью выявили в детском саду при школе № 1450 «Олимп» на юге Москвы.
Из-за подобных случаев студентов нескольких московских вузов временно перевели на дистанционное обучение. Так, в мае стало известно, что более трех тысяч студентов гуманитарного корпуса Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова перевели на дистанционный формат занятий после подтвержденного случая заболевания у студента. В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили, что корь обнаружили у студента 1 курса филологического факультета.