На юге Москвы зафиксировали вспышку кори

Из-за подобных случаев студентов нескольких московских вузов временно перевели на дистанционное обучение. Так, в мае стало известно, что более трех тысяч студентов гуманитарного корпуса Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова перевели на дистанционный формат занятий после подтвержденного случая заболевания у студента. В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили, что корь обнаружили у студента 1 курса филологического факультета.