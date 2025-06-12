Министр обороны ФРГ внезапно прилетел в Киев

В меморандуме, посвященном урегулированию конфликта на Украине, Россия выдвинула требование о немедленном и полном прекращении поставок вооружения с Запада. Кроме того, российская сторона указала отказ от передачи разведывательной информации украинской стороне в качестве необходимого условия для введения режима прекращения огня.