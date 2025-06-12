Министр обороны ФРГ внезапно прилетел в Киев

Писториус обсудит вопросы предоставления Украине дополнительной помощи.
Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированный визит в Киев для «политических переговоров». Об этом сообщил портал Tagesschau.
«Министр обороны Борис Писториус прибыл в украинскую столицу Киев для политических переговоров», — передал портал. Там уточнили, что глава МО ФРГ намерен ознакомиться с текущим положением дел на Украине, а также обсудить вопросы предоставления дополнительной военной поддержки.
В меморандуме, посвященном урегулированию конфликта на Украине, Россия выдвинула требование о немедленном и полном прекращении поставок вооружения с Запада. Кроме того, российская сторона указала отказ от передачи разведывательной информации украинской стороне в качестве необходимого условия для введения режима прекращения огня.