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Российские туристы не могут покинуть Китай из-за мощного тайфуна

Сильный тайфун на китайском острове Хайнань оставил российских туристов без возможности вылета домой.

Как создавалась новая Россия

Сильный тайфун на китайском острове Хайнань оставил российских туристов без возможности вылета домой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Из-за непогоды местный аэропорт Санье прекратил работу на несколько дней, что привело к отмене и переносу всех рейсов, включая рейсы в Москву, Красноярск и другие российские города.

На курортах острова установилась штормовая погода — дует сильный ветер, периодически идут дожди. Власти ввели четвертый уровень экстренного реагирования. В целях безопасности пляжи закрыты, а подходы к воде перекрыты охраной.

Ранее сообщалось, что в Якутии на руднике при обрушении горной породы погиб человек.