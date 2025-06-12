Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 500 машин скопились у Крымского моста. Фото

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в очереди стоят 520 автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Как создавалась новая Россия

Пробка образовалась со стороны Тамани.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в очереди стоят 520 автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 520 транспортных средств», — написал telegram-канал. Там уточнили, что ожидание занимает примерно два часа. На керченской стороне скопления транспорта перед контрольным пунктом не наблюдается.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали 3 июня. Тогда местные власти просили граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Время ожидания в пробке составляет два часаФото: Соцсети.