Более 500 машин скопились у Крымского моста. Фото

Пробка образовалась со стороны Тамани.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в очереди стоят 520 автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
«В очереди со стороны Тамани находится 520 транспортных средств», — написал telegram-канал. Там уточнили, что ожидание занимает примерно два часа. На керченской стороне скопления транспорта перед контрольным пунктом не наблюдается.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали 3 июня. Тогда местные власти просили граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Время ожидания в пробке составляет два часаФото: Соцсети.